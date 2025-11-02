Netflix continúa dominando el mundo del streaming con producciones que marcan tendencia dentro de su extenso catálogo de series y películas. Entre ellas, una de las más comentadas es En el barro, la impactante serie argentina creada por Sebastián Ortega, que se estrenó el 14 de agosto de 2025 y rápidamente se posicionó como la más vista del país y la tercera a nivel global.
La serie que llegó a Netflix en 2025, tendrá otra temporada más adictiva y arrasa a nivel mundial
Estrenó en 2025, tiene un elenco espectacular y se consolidó entre las mejores series y películas argentinas de Netflix
Este spin-off de El marginal mantiene la esencia del universo carcelario, pero ahora con una mirada puesta en el entorno femenino de La Quebrada. Con solo 8 capítulos, En el barro combina acción, drama y crímenes, atrapando a los suscriptores de Netflix desde el primer episodio.
Dirigida por Alejandro Ciancio, la producción recibió elogios de la crítica por su ritmo, sus actuaciones y la fuerza de su narrativa. Además, ya se confirmó una segunda temporada de En el barro, que llegará a la plataforma a principios de 2026.
Netflix: de qué trata la serie En el barro
En el barro es una serie argentina que estrenó hace poco en Netflix y es un spin-off de El marginal. La historia centra su trama en cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.
Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” (Ana Garibaldi) y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.
En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.
Reparto de En el barro, serie de Netflix
- Ana Garibaldi (Gladys Guerra "la Borges")
- Valentina Zenere (Marina Delorsi)
- Ana Rujas (Amparo Vilches "la Gallega")
- Rita Cortese (Cecilia Moranzón)
- Maite Lanata (Luna Lunati)
- Lorena Vega (La Zurda)
- Carolina Ramírez (Yael Rubial)
- Gerardo Romano (Sergio Antín)
- Cecilia Rossetto (María)
- Juana Molina (Piquito)
- Erika de Sautu Riestra (Dra. Olga Giuliani)
- Silvina Sabater (Victoria)
- Camila Peralta (Soledad Rodríguez)
- Juan Gil Navarro (Andrés Faccia, el gobernador)
- Justina Bustos (Eugenia Faccia)
- Payuca (Coca Vidiri)
- Tatu Glikman (La China)
- María Becerra (Cleo)
- Marcelo Subiotto (Soriano)
De este proyecto televisivo fue parte Alejandra "Locomotora" Oliveras, la boxeadora argentina que falleció tras sufrir un ACV isquémico.
Dónde ver la serie En el barro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie En el barro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie En el barro (In the Mud) se puede ver en Netflix.
- España: la serie En el barro se puede ver en Netflix.