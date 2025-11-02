La serie que llegó a Netflix en 2025, tendrá otra temporada más adictiva y arrasa a nivel mundial

En el barro-serie-netflix (2) En el barro lleva el universo de El marginal a nuevas alturas y confirma el éxito de las series y películas argentinas en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie En el barro

En el barro es una serie argentina que estrenó hace poco en Netflix y es un spin-off de El marginal. La historia centra su trama en cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” (Ana Garibaldi) y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.

En el barro-serie-netflix La serie argentina de Netflix creada por Sebastián Ortega conquista al público y se está entre las más vistas del mundo.

En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.

Netflix: tráiler de la serie En el barro

Reparto de En el barro, serie de Netflix

Ana Garibaldi (Gladys Guerra "la Borges")

Valentina Zenere (Marina Delorsi)

Ana Rujas (Amparo Vilches "la Gallega")

Rita Cortese (Cecilia Moranzón)

Maite Lanata (Luna Lunati)

Lorena Vega (La Zurda)

Carolina Ramírez (Yael Rubial)

Gerardo Romano (Sergio Antín)

Cecilia Rossetto (María)

Juana Molina (Piquito)

Erika de Sautu Riestra (Dra. Olga Giuliani)

Silvina Sabater (Victoria)

Camila Peralta (Soledad Rodríguez)

Juan Gil Navarro (Andrés Faccia, el gobernador)

Justina Bustos (Eugenia Faccia)

Payuca (Coca Vidiri)

Tatu Glikman (La China)

María Becerra (Cleo)

Marcelo Subiotto (Soriano)

De este proyecto televisivo fue parte Alejandra "Locomotora" Oliveras, la boxeadora argentina que falleció tras sufrir un ACV isquémico.

En el barro_20250812_171443_0000 Con drama, acción y un potente elenco femenino, la producción de Netflix se consolida como una de las grandes apuestas del año.

Dónde ver la serie En el barro, según la zona geográfica