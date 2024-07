La serie dramática que aborda el terror psicológico y arrasa en Prime Video como la más vista

Amazon Prime Video Clarice.jpg 'Clarice' disponible en Amazon Prime Video.

¿De qué trata la serie 'Clarice'?

"Esta producción se centra en la nueva rutina de Clarice Starling (Rebecca Breeds) tras resolver el caso de Buffalo Bill (Simon Northwood), el psicópata en serie que cazaba mujeres para hacerse abrigos con su piel. Desde ese momento tiene un papel complicado. Es la mascota de la Fiscal General (Jayne Atkinson), que está muy agradecida a Clarice por resolver el caso (su hija es Catherine, la víctima que Clarice encontró con vida) y que la utiliza a nivel mediático. Pero su notoriedad no sienta bien en el club para hombres que era el FBI de los noventa, que desconfían de su olfato y un instinto obsesivo que interpretan como oportunista", es la sinopsis oficial de esta serie disponible en Prime Video.

La serie 'Clarice' contiene un total de 10 episodios, los cuales combinan lo mejor del terror psicológico, el drama, el suspenso y diversos casos policiales. Está protagonizada por Rebecca Breeds, Lucca De Oliveira, Devyn A. Tyler, Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz y Marnee Carpenter.

La serie 'Clarice' fue creada por Alex Kurtzman y Jenny Lumet. Como mencionamos previamente, esta producción está basada en la novela y en la película 'The Silence of the Lambs' de Thomas Harris. De esta forma lo que la serie de Prime Video busca es profundizar en la historia personal no contada del personaje Clarice Starling.

►TE PUEDE INTERESAR: Recién se estrena en Prime Video, tiene 8 episodios y es la serie de época subida de tono del momento

Embed - Clarice, nueva serie - Tráiler Oficial | Prime Video

Si bien la serie se estrenó en Estados Unidos en 2021, la producción fue recientemente agregada a Prime Video y ya se ha convertido en una de las más vistas.

Dónde ver la serie 'Clarice', según tu ubicación geográfica: