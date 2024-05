La película con vikingos que Prime Video recomienda como la más emocionante y vengativa

"El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre", es la sinopsis de esta película que es un éxito en Prime Video.

La película 'The Northman' está protagonizada por Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke, Bjork y Willem Dafoe. Esta producción fue dirigida por Robert Eggers, con un guion coescrito por el poeta y novelista islandés Sjón.

Embed - THE NORTHMAN - Official Trailer - Only In Theaters April 22