la película de Netflix que explora los límites de la mente y conmueve con una historia intensa

Esta producción colombiana impactó en Netflix y sigue entre las series y películas más vistas con una historia intensa, emocional y humana

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Es una serie nueva en Netflix que tiene drama y una historia conmovedora.

Aunque se estrenó hace algunos meses, Delirio continúa posicionándose entre las series y películas más destacadas de Netflix. Esta producción colombiana de 2025 cautivó al público con una historia intensa y conmovedora, convirtiéndose en una de las favoritas del género dramático.

Ambientada en la Colombia de los años 80, la serie aborda los límites de la mente humana y el impacto del delirio en la vida de una mujer, con una narrativa tan cruda como sensible. Protagonizada por Estefanía Piñeres y Juan Pablo Raba, y basada en la novela homónima de Laura Restrepo, Delirio sigue sumando visualizaciones y consolidándose como una de las apuestas más sólidas de Netflix este año.

netflix-serie-delirio
La serie colombiana Delirio conquistó Netflix con una historia intensa y emocional que sigue destacándose entre las ofertas del año.

Netflix: de qué trata la serie Delirio

La sinopsis oficial de la serie Delirio versa: “Al encontrar a su esposa Agustina en un estado delirante, un profesor se adentra en el oscuro pasado de ella para reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura”.

Esta serie de Netflix tiene como protagonista a Agustina Londoño (Estefanía Piñeres), quien está en estado delirio y su caso es investigado por su propio esposo Fernando Aguilar (Juan Pablo Raba), un profesor universitario.

netflix-serie-delirio3
Delirio continúa en el top de Netflix con un drama profundo que explora los límites de la mente y el amor en la Colombia de los años 80.

Luego de regresar de un viaje, Fernando encuentra a su esposa sumida en un estado mental crítico, que lo lleva a reconstruir su historia, descubrir verdades incómodas y perturbadoras, y dar con las causas de su locura.

Netflix: tráiler de la serie Delirio

Embed - Delirio | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Delirio, serie de Netflix

  • Estefanía Piñeres (Agustina Londoño)
  • Juan Pablo Raba (Fernando Aguilar)
  • Juan Pablo Urrego (Midas)
  • Paola Turbay (Eugenia)
  • Salvador del Solar (Carlos Vicente Londoño)
  • Cristina Campuzano (Sofía Portulinus)
  • César Mora (Evaristo)
  • José Julián Gaviria (Joaquín)

Dónde ver la serie Delirio, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Delirio se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Delirium se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Delirio se puede ver en Netflix.

