la película de Netflix que explora los límites de la mente y conmueve con una historia intensa

Ambientada en la Colombia de los años 80, la serie aborda los límites de la mente humana y el impacto del delirio en la vida de una mujer, con una narrativa tan cruda como sensible. Protagonizada por Estefanía Piñeres y Juan Pablo Raba, y basada en la novela homónima de Laura Restrepo, Delirio sigue sumando visualizaciones y consolidándose como una de las apuestas más sólidas de Netflix este año.

netflix-serie-delirio La serie colombiana Delirio conquistó Netflix con una historia intensa y emocional que sigue destacándose entre las ofertas del año.

Netflix: de qué trata la serie Delirio

La sinopsis oficial de la serie Delirio versa: “Al encontrar a su esposa Agustina en un estado delirante, un profesor se adentra en el oscuro pasado de ella para reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura”.