Blitz película

La película Blitz está protagonizada por Saoirse Ronan y Elliot Heffernan (en su debut cinematográfico), apoyados por Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Paul Weller y Stephen Graham.

La película Blitz se estrenó en 2024, pero incluso en la actualidad sigue siendo una de las más vistas en Apple TV. Además, podemos mencionar que la mayoría de las críticas recibidas han sido positivas.

Por ejemplo, en el sitio web de recopilación de reseñas Rotten Tomatoes, el 81% de las 175 críticas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7/10. El consenso del sitio web dice: "Una historia sorprendentemente anticuada de supervivencia del director Steve McQueen, el análisis de Blitz de la sociedad británica en tiempos de guerra se ve enriquecido por las encantadoras actuaciones de Elliott Heffernan y Saoirse Ronan".

¿Por qué la película se llama Blitz?

El título de la película hace referencia a un periodo en Londres conocido como The Blitz, que fue un tiempo en la Segunda Guerra Mundial en el que el ejército alemán bombardea la ciudad constantemente, obligando a miles de personas a correr a refugios, pero también a separarse de sus hijos, enviándoles al campo para que pudieran estar seguros y lejos de los ataques.

