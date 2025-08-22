Los asesinos de la luna Película Los asesinos de la Luna, disponible en Apple TV.

Esta producción está dirigida por Martin Scorsese, y el guion estuvo a cargo de Eric Roth y Scorsese. Además, está basada en el libro de no ficción de 2017 Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, de David Grann.

Los protagonistas de esta película son Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, Tantoo Cardina, Tatanka Means, entre otros.

La película Los asesinos de la luna tiene una duración de 3 horas y 26 minutos, pero vale la pena ver esta producción en su totalidad, ya que está basada en una de las matanzas más tristes de los Estados Unidos. Nos referimos a los asesinatos en masa de la tribu Osange, un hecho que ocurrió en la década de 1930.

Los asesinos de la luna recibió 10 nominaciones a los premios Oscar, pero lamentablemente no ganó ninguno. La actriz Lily Gladstone estuvo nominada en la categoría de Mejor actriz, y significó un antes y un después para estos premios, ya que fue la primera vez que una actriz nativa estadounidense era nominada.

Embed - Los Asesinos de la Luna | Tráiler Final (DOBLADO) – Martin Scorsese (2023)

Dónde se puede ver la película Los asesinos de la luna, según tu ubicación geográfica: