Apple TV: la miniserie de 8 episodios que fue nominada a los premios de Oro

Algunas producciones de Apple TV logran recibir excelentes reseñas por parte de los especialistas, así como también nominaciones a diversos premios internacionales.
Algunas producciones de Apple TV logran recibir excelentes reseñas por parte de los especialistas, así como también nominaciones a diversos premios internacionales.
En la siguiente nota te recomendamos una miniserie de 8 episodios que fue nominada a los premios Globo de Oro y que además te emocionará con su historia.
Nos referimos a Lecciones de química, también conocida por su título en inglés Lessons in Chemistry. Esta producción se estrenó en 2023, pero hasta la actualidad puede seguir viéndose en la plataforma de streaming Apple TV.
La sinopsis de esta miniserie de Apple TV es la siguiente: "Elizabeth Zott sueña con ser científica, pero se enfrenta a una sociedad que sitúa a las mujeres en el ámbito doméstico. Un trabajo en un programa de cocina ayudará a Elizabeth a iniciar una revolución".
La miniserie Lecciones de química es una adaptación de la novela homónima de Bonnie Garmus. El éxito de la novela ha sido tal que ya ha sido traducida a cuarenta idiomas y ha permanecido en la lista de libros más vendidos del New York Times durante cuarenta y tres semanas.
También podemos destacar que esta serie de Apple TV recibió dos nominaciones a los Globos de Oro: Mejor Miniserie o Antología y Mejor Actriz de Miniserie para Larson.
Los protagonistas de esta serie de Apple TV son: