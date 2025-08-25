Inicio Apple TV
Apple TV: la miniserie de 8 episodios que fue nominada a los premios de Oro

Brie Larson, la ganadora del Oscar por la película Room, es la protagonista de esta miniserie de Apple TV

Paula Alonso
Paula Alonso
Algunas producciones de Apple TV logran recibir excelentes reseñas por parte de los especialistas, así como también nominaciones a diversos premios internacionales.

En la siguiente nota te recomendamos una miniserie de 8 episodios que fue nominada a los premios Globo de Oro y que además te emocionará con su historia.

Nos referimos a Lecciones de química, también conocida por su título en inglés Lessons in Chemistry. Esta producción se estrenó en 2023, pero hasta la actualidad puede seguir viéndose en la plataforma de streaming Apple TV.

¿De qué trata la miniserie Lecciones de química?

La sinopsis de esta miniserie de Apple TV es la siguiente: "Elizabeth Zott sueña con ser científica, pero se enfrenta a una sociedad que sitúa a las mujeres en el ámbito doméstico. Un trabajo en un programa de cocina ayudará a Elizabeth a iniciar una revolución".

Miniserie Lecciones de química, disponible en Apple TV.

La miniserie Lecciones de química es una adaptación de la novela homónima de Bonnie Garmus. El éxito de la novela ha sido tal que ya ha sido traducida a cuarenta idiomas y ha permanecido en la lista de libros más vendidos del New York Times durante cuarenta y tres semanas.

También podemos destacar que esta serie de Apple TV recibió dos nominaciones a los Globos de Oro: Mejor Miniserie o Antología y Mejor Actriz de Miniserie para Larson.

¿Quiénes son los protagonistas de la serie Lecciones de química?

Los protagonistas de esta serie de Apple TV son:

  • Brie Larson como Elizabeth Zott
  • Lewis Pullman como Calvin Evans
  • Aja Naomi King como Harriet Sloane
  • Stephanie Koenig como Fran Frask
  • Patrick Walker como Reverend Wakely
Embed - Lecciones de química — Tráiler oficial | Apple TV+

Dónde se puede ver la serie Lecciones de química, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: está disponible en la plataforma de streaming Apple TV.
  • Latinoamérica: se puede ver en Apple TV.
  • España: está disponible en Apple TV.

