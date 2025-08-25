Apple TV: la miniserie de 8 episodios que fue nominada a los premios de Oro

¿De qué trata la miniserie Lecciones de química?

La sinopsis de esta miniserie de Apple TV es la siguiente: "Elizabeth Zott sueña con ser científica, pero se enfrenta a una sociedad que sitúa a las mujeres en el ámbito doméstico. Un trabajo en un programa de cocina ayudará a Elizabeth a iniciar una revolución".

La miniserie Lecciones de química es una adaptación de la novela homónima de Bonnie Garmus. El éxito de la novela ha sido tal que ya ha sido traducida a cuarenta idiomas y ha permanecido en la lista de libros más vendidos del New York Times durante cuarenta y tres semanas.

También podemos destacar que esta serie de Apple TV recibió dos nominaciones a los Globos de Oro: Mejor Miniserie o Antología y Mejor Actriz de Miniserie para Larson.

¿Quiénes son los protagonistas de la serie Lecciones de química?

Los protagonistas de esta serie de Apple TV son:

Brie Larson como Elizabeth Zott

Lewis Pullman como Calvin Evans

Aja Naomi King como Harriet Sloane

Stephanie Koenig como Fran Frask

Patrick Walker como Reverend Wakely

Dónde se puede ver la serie Lecciones de química, según tu ubicación geográfica: