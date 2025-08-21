Defending Jacob Miniserie Defending Jacob, disponible en Apple TV.

La producción Defending Jacob fue creada por Mark Bomback y dirigida por Morten Tyldum. Además podemos mencionar que está basada en el libro Defending Jacob escrito por William Landay.

Como mencionamos previamente, la miniserie está protagonizada por Evans y Dockery, quienes están acompañados de Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel y Sakina Jaffrey.

Esta producción se estrenó en 2020 y muchos aseguran que sirvió de inspiración para el éxito de Netflix Adolescencia, ya que la trama es muy similar. También podemos destacar que en el sitio web Rotten Tomatoes esta miniserie tuvo una aprobación del 73%, mientras que en Metacritic sumó 61 puntos de 100.

"Chris Evans ofrece una de sus mejores actuaciones, mostrando el desespero y la necesidad de un padre de defender a su hijo, así como el genuino amor por su esposa y el miedo a los recuerdos que lo persiguen", aseguró el crítico Richard Roeper de Chicago Sun-Times.

Embed - Defending Jacob — Official Trailer | Apple TV+

Dónde se puede ver la serie Defending Jacob, según tu ubicación geográfica: