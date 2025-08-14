La miniserie más esperada del 2025 con Jason Momoa de Apple TV que está basada en una historia real

El gran guerrero Apple TV Serie "El gran guerrero".

¿De qué trata la serie El gran guerrero?

La sinopsis de esta miniserie dramática de Apple TV es la siguiente: "Los acontecimientos bélicos en los reinos de las islas hawaianas a finales del siglo XVIII y la unificación de estas islas desde el punto de vista de un nativo".

A medida que se realizaba la filmación de esta miniserie de Apple TV, el actor Jason Momoa descubrió ser descendiente directo de Kaiana. Esta revelación añadió una dimensión emocional única al proyecto, confirmó el cocreador Thomas Paa Sibbett.

Por su parte, Momoa describió la responsabilidad de interpretar a sus ancestros como algo "aterrador y emocionante" al mismo tiempo.

"Impresionante, histórica y con una aguda atención al detalle (...) Una historia majestuosa y envolvente sobre los rebeldes, el hogar y la lealtad", aseguró la crítica Aramide Tinubu del reconocido medio Variety.

"Una apasionante epopeya histórica a gran escala en la misma línea de 'Game of Thrones' y 'Vikingo', que captura tanto la belleza pasada como la brutalidad de hace varios cientos de años. (...) Puntuación: 8 (sobre 10)", dice Aidan Kelley de Collider.

Dónde se puede ver la serie El gran guerrero, según tu ubicación geográfica