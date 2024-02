La película bélica de Prime Video que tiene unas escenas de acción impactantes

"Allan "Ize" Isaac, un soldado norteamericano, busca refugio tras un inestable muro de piedra después de que un francotirador iraquí hiere a su compañero. Ahora, Ize debe luchar por su supervivencia mientras batalla contra un enemigo invisible", es la sinopsis oficial de esta película disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

Esta producción se estrenó en 2017 y cuenta con el protagónico del británico Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli, entre otros. Además, la dirección está a cargo de Doug Liman, quien estuvo detrás de otros éxitos como "Barry Seal: sólo en América", "Identidad desconocida (The Bourne Identity)", "Road House", "Sr. y Sra. Smith", entre muchas otras más.

Su director, Doug Liman se destaca en Hollywood por dirigir producciones de acción, por lo que "El muro" cuenta con un sello de excelente que no todas las producciones del séptimo arte logran.

Por otro lado, los críticos especializados aseguran que la ambientación de la guerra de Irak es excelente y que muchas escenas causan escalofríos.

The Wall - Official US Trailer | Amazon Studios