Netflix: de qué se trata la película La Niebla

La historia de esta película de Netflix cuenta la historia de un grupo de pobladores que se encuentran afectados por una tormenta que destruye gran parte del pueblo. Un día después de este fenómeno, una intensa niebla llega al sitio, pero dentro de ella hay algo extraño que acecha.

Encerrados en un pequeño supermercado, las personas se dividirán en dos grupos. Aquellos que buscarán una manera de sobrevivir arriesgando su vida y aquellos que deciden que todo se trata de un castigo divino. Sin embargo, escapar de una muerte segura parecerá imposible para todos, hasta el último segundo.

Reparto de La Niebla, la película de Netflix

Thomas Jane: David Drayton

Laurie Holden: Amanda Dunfrey

Toby Jones: Ollie Weeks

Marcia Gay Harden: Mrs. Carmody

Andre Braugher: Brent Norton

William Sadler: Jim

Jeffrey DeMunn: Dan Miller

La película La Niebla puede verse en Latinoamérica a través de Netflix, Prime Video y Movistar Plus. En Estados Unidos por Disney Plus, mientras que en España no está disponible en streaming.

Trailer de La Niebla, la película de Netflix