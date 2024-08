La familia Ingalls: ¿Qué reconocido actor de Hollywood dio sus primeros pasos en la serie?

Se trata del actor Jason Bateman, quien en los últimos años protagonizó la exitosa serie de Netflix 'Ozark'. El actor apareció en la séptima temporada de la serie cuando tenía alrededor de 11 años.

Bateman interpretó a James Cooper Ingalls, un niño que junto con su hermana Cassandra quedan huérfanos cuando sus padres mueren en un accidente. El pequeño James y su hermana son adoptados por la familia de Charles y Caroline Ingalls.

Al igual que el resto de personajes, James pasó por todo tipo de desgracias, incluso quedar atrapado en una trampa de agua o recibir un disparo durante un robo a un banco. Gracias a este personaje, Bateman llegó a aparecer en más de 20 episodios de la serie.

►TE PUEDE INTERESAR: Con 46 años, así se ven hoy las gemelas que hicieron de la pequeña Grace Ingalls de 'La familia Ingalls'

Embed - Little House on the Prairie with Jason Bateman