La emocionante serie de 6 capítulos Prime Video con Nicole Kidman que recién estrena

Amazon Prime Video Expatriadas.jpg "Expatriadas", la serie éxito de Amazon Prime Video.

¿De qué trata la serie "Expatriadas" de Prime Video?

"Ubicada en el complejo entramado de residentes de Hong Kong, 'Expatriadas' retrata a un grupo multifacético de mujeres después de un único encuentro que desencadena una serie de eventos que alteran la vida de todas, obligándolas a navegar el intrincado equilibrio entre la culpa y la responsabilidad", es la sinopsis oficial de esta nueva serie que se suma al catálogo de la plataforma de streaming Prime Video.

Esta nueva producción de Prime Video fue creada por Lulu Wang ("The Farewell"), y está basada en una novela de Janice Y.K. Lee. En cuanto a su elenco, el mismo está encabezado por Nicole Kidman, pero también cuenta con la participación de Sarayu Blue, Ji-young Yoo, Brian Tee, Tiana Gowen, Bodhi del Rosario, Ruby Ruiz, Amelyn Pardenilla, entre otros.

Los dos primeros episodios de un total de seis se estrenaron el pasado 26 de enero. El resto de los episodios se estrenarán de a uno, cada jueves.

Este es el tráiler oficial de la serie "Expatriadas", la nueva propuesta de Prime Video:

"Quiero que la gente se quede con una sensación de gracia y esperanza, y también de humildad, porque no conocemos a la gente como creemos que la conocemos. Esperamos que la serie sea como una cebolla a la que vamos retirando capas poco a poco: la pensamos para que no te guste un personaje, pero luego, al quitarle una capa empieces a sentir más compasión por él. No quería que fuera ordenada ni pulcra", aseguró Lulu Wang, la creadora de la serie.