Juliette Binoche emociona con esta película de Prime Video basada en hechos reales

"Marianne Winckler, una reconocida autora, decide escribir un libro sobre la precariedad laboral viviendo esta realidad de primera mano. Para ello, ocultando su identidad, consigue trabajo como limpiadora en un pueblo al norte de Francia", es la sinopsis oficial de esta película que está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

Además de Juliette Binoche, esta película cuenta con las actuaciones de Hélène Lambert, Louis-Do De Lencquesaing, Elsa Pharaon, entre otros. Además está dirigida por Emmanuel Carrère, quien es además un reconocido guionista y novelista francés.

La crítica especializada en cine ha recomendado esta película, e incluso han destacado y elogiado la actuación de Binoche, asegurando que es uno de sus papeles más crudos y reales.

