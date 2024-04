Rafael Nadal confirmó que regresará al circuito en el ATP de Barcelona

Nadal y Rublev en Barcelona

Además de darse en su país y en el lugar donde alzó 12 veces el Trofeo Conde de Godó, el ATP de Barcelona marcará el regreso de Rafael Nadal al polvo de ladrillo, superficie donde es por lejos el mejor jugador de la historia y en la que no compite desde que ganó su último Roland Garros, en 2022.

"El ATP de Barcelona me ha dado muchas alegrías. Este es mi club, aquí he pasado épocas de mi vida. Durante lo 2 últimos años he estado pocos días en el circuito y estar aquí , viendo a la gente y entrenando con jugadores, es una alegría", reconoció Rafa.

nadal barcelona.jpg

Los argentinos en el ATP de Barcelona

Mientras Diego Schwartzman, Marco Trungelliti y Facundo Bagnis intentarán superar la qualy, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Facundo Díaz Acosta y Pedro Cachin.

Rafa Nadal le acaba de clavar un 6-1 a Rublev, número 6 del mundo y todavía vigente campeón de Montecarlo.

Buenísimas sensaciones de Rafa en el entrenamiento.

En un momento del set, le ha dicho a su entrenador Carlos Moyá: "CÓMO ESTOY SACANDO!"

Optimismo de cara al martes



Buenísimas sensaciones de Rafa en el entrenamiento.



En un momento del set, le ha dicho a su entrenador Carlos Moyá: “CÓMO ESTOY SACANDO!”



Optimismo de cara al martes pic.twitter.com/RpvqsDC2dg — Ignasi Rosell (@ignasirosell_) April 13, 2024

En la primera ronda Díaz Acosta jugará con el local Rincón y Cachin lo hará con un rival que surja desde la qualy, mientras que Báez y Etcheverry esperan respectivamente en la segunda ronda a los ganadores de los cruces Cazaux - Arnaldi y Maroszan - Landaluce.