Netflix sigue liderando a paso firme el ranking mundial de las plataformas de streaming, y esto se debe únicamente a su catálogo de series y películas repleto de éxitos que enamoran a los suscriptores. El gran Kevin Costner brilla como protagonista de una de las películas más icónicas de los últimos años, la cual no para de sumar reproducciones con una historia que promete dejarte atrapado a la pantalla durante dos horas: Emboscada final.
Kevin Costner domina Netflix con una película de dos horas basada en hechos reales
La película no para de sumar reproducciones en el catálogo de series y películas, siendo una de las más exitosas de los últimos años con Kevin Costner
Esta película es considerada una verdadera joya de producción estadounidense, y es que a pesar de llevar un tiempo en el catálogo de series y películas, está considerada como una de las mejores ofertas disponibles en la actualidad perteneciente al género policiaco.
Como nos tiene acostumbrados, Kevin Costner despliega todos sus dotes actorales en esta película que promete mantenerte atrapado durante poco más de dos horas al televisor. Esta oferta de la plataforma de streaming se destaca entre las secciones de Netflix que reúne a las cintas que son consideradas aclamadas por la crítica.
La película no es una oferta más en el catálogo de series y películas, sino que trae una historia policial basada en hechos reales, la cual con el paso de los años ha sabido robarse la atención de los suscriptores hasta transformarse en una de las principales recomendaciones de Netflix respecto a este tipo de relatos.
La película supera apenas por algunos minutos las dos horas y centra su mirada en los dos policías encargados de ponerle punto final a la historia de los famosos ladrones estadounidenses Bonnie y Clyde. Esto sin dudas ha sido un atractivo innegable para los suscriptores, sin contar el papel protagónico de Kevin Costner.
La película llegó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2019 y desde entonces ha sabido sumergir a los suscriptores de la plataforma de streaming a un relato policial único.
Netflix: de qué trata la película Emboscada final
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta tremenda película basada en hechos reales protagonizada por Kevin Costner, Emboscada final centra su historia en: "Dos exrangers de Texas con nervios de acero le siguen los pasos a la famosa pareja de criminales Bonnie y Clyde. Drama policial basado en hechos reales".
La película no para de sumar reproducciones en Netflix a pesar de no ser una de las ofertas más nuevas del catálogo de series y películas.
Reparto de la película Emboscada final
- Kevin Costner
- Woody Harrelson
- Kathy Bates
- John Carroll Lynch
- Thomas Mann
- Kim Dickens
- W. Earl Brown
- William Sadler
Dónde ver la película Emboscada final, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Emboscada final se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Highwaymen se puede ver en Netflix.
- España: la película Emboscada final se puede ver en Netflix.