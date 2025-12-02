Kevin Costner domina Netflix con una película de dos horas basada en hechos reales

La película no es una oferta más en el catálogo de series y películas, sino que trae una historia policial basada en hechos reales, la cual con el paso de los años ha sabido robarse la atención de los suscriptores hasta transformarse en una de las principales recomendaciones de Netflix respecto a este tipo de relatos.

La película supera apenas por algunos minutos las dos horas y centra su mirada en los dos policías encargados de ponerle punto final a la historia de los famosos ladrones estadounidenses Bonnie y Clyde. Esto sin dudas ha sido un atractivo innegable para los suscriptores, sin contar el papel protagónico de Kevin Costner.

La película llegó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2019 y desde entonces ha sabido sumergir a los suscriptores de la plataforma de streaming a un relato policial único.

Netflix: de qué trata la película Emboscada final

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta tremenda película basada en hechos reales protagonizada por Kevin Costner, Emboscada final centra su historia en: "Dos exrangers de Texas con nervios de acero le siguen los pasos a la famosa pareja de criminales Bonnie y Clyde. Drama policial basado en hechos reales".

La película no para de sumar reproducciones en Netflix a pesar de no ser una de las ofertas más nuevas del catálogo de series y películas.

Reparto de la película Emboscada final

Kevin Costner

Woody Harrelson

Kathy Bates

John Carroll Lynch

Thomas Mann

Kim Dickens

W. Earl Brown

William Sadler

