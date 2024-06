Ninguna de las dos últimas películas llegó ni superó el éxito de la primera con Robin Williams a la cabeza, pero se trata de grandes historias sin lugar a dudas.

Con varios actores y actrices como protagonistas, todas las películas de Jumanji son historias de aventura muy divertidas y entretenidas. Sin duda, como pasa con todas, en el rodaje y detrás de escena ocurrieron muchas cosas que nadie conoce y acá te las contamos.

►TE PUEDE INTERESAR: Los datos curiosos de la película "Tiburón" que sorprenden al mundo entero

Embed - Scarlett Johansson auditions for a role in the classic 'Jumanji'