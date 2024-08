Hija de Michael Landon revela las alucinaciones y visiones que el actor tuvo antes de morir

Michael Landon.jpg Michael Landon en 'La familia Ingalls'.

¿Qué visiones y alucinaciones tuvo Michael Landon?

Según Leslie Landon, la hija del actor, el protagonista de 'La familia Ingalls' sufrió muchas alucinaciones antes de morir. La joven aseguró que su padre le habló sobre la luz proverbial, la cual ayuda a las personas en la transición de este mundo al siguiente. También le dijo que había visualizado a su difunta madre esperándolo.

"Al escucharlo, no disminuyó mi tristeza, pero me aseguró que la muerte no es algo aterrador. Si no, una transición a otra cosa", dijo Leslie Landon.

Una de las actrices que visitó a Landon en sus últimos días fue Melisa Gilberth, quien hizo de Laura Ingalls en la icónica serie de televisión. La actriz reveló que lo notó muy debilitado.

"Estaba extremadamente delgado y frágil", escribió Gilbert en su libro 'Prairie Tale'. "Parecía el doble de su edad. Su cabello era blanco y su piel gris. Todo su color se había desvanecido. Era como si fuera casi invisible".

Michael Landon.jpg Michael Landon.

En su libro 'Prairie Tale', la actriz Melisa Gilberth también recordó en su libro el momento en el cual se enteró del fallecimiento: la televisión estaba encendida y ella estaba jugando con su hijo, Dakota. De repente, escuchó la noticia en CNN.

►TE PUEDE INTERESAR: Expertos aseguran que el cáncer de Michael Landon fue causado por 'La familia Ingalls'

Gilbert dijo que estaba "desconsolada", y que no creyó lo que decían las noticias hasta que habló por teléfono con Leslie, quien le confirmó el fallecimiento del actor.