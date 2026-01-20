En 2006 Disney estrenó una película que se convertiría en una de sus producciones más exitosas en la historia: High School Musical. La cinta dirigida por Kenny Ortega lanzó al estrellato a sus protagonistas, pero muchos de ellos no pudieron mantener una carrera en Hollywood.
High School Musical cumple 20 años: a qué se dedican hoy sus protagonistas
Pocas personas saben que la idea original de esta película comenzó a gestarse 1999. El objetivo de los productores era tener como protagonista a la pareja del momento: Justin Timberlake y Britney Spears
Finalmente, High School Musical contó con el protagónico de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Monique Coleman y Corbin Bleu. ¿Qué fue de la vida de estos actores?
ZAC EFRON
Efron es sin dudas el actor que más éxito consiguió en la industria. Ha formado parte de proyectos como "Hairspray", "El gran showman", "Baywatch" o "Garra de hierro", e incluso tiene su propia serie documental en Netflix. Además, hace poco inauguró su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.
VANESSA HUDGENS
En cuanto a Vanessa, la joven continuó durante algunos años con su carrera musical (lanzando dos discos), pero luego protagonizó películas que no lograron posicionarse con éxito como la trilogía "Intercambio de princesas" en Netflix o el musical "Tick, tick...boom".
ASHLEY TISDALE
Tisdale fue la única de todo el elenco que recibió por parte de Disney la propuesta de tener su propia película con el personaje de Sharpay Evans, pero fue un fracaso en recaudación. Con el correr de los años decidió alejarse de la industria y recientemente se volvió viral tras contar su desagradable experiencia en un círculo con celebridades que tenían un grupo de WhatsApp de madres, entre las que también estaba Mandy Moore, Hilary Duff, Meghan Trainor, entre otras.
LUCAS GRABEEL
Grabeel realizó recientemente un cameo en "High School Musical: The Musical: The Series", y entre sus últimos trabajos figuran "Spirit Rangers" y "My Adventures with Superman".
CORBIN BLEU
Corbin Bleu giró su carrera hacia los musicales, y le va muy bien desde entonces. Apareció por ejemplo el musical "In The Heights" y "Godspell". Además, en 2021 protagonizó junto a Monique Coleman la pelicula "A Christmas Dance Reunion". Ahora protagoniza el musical "The Great Gatsby" en Londres.
MONIQUE COLEMAN
En cuanto a Monique Coleman, la joven compitió en la tercera edición de "Bailando con las estrellas", en la cual terminó en cuarto lugar. También realizó un cameo en la serie "High School Musical: The Musical: The Series" y es una de las protagonistas de la película "Greed: A Seven Deadly Sins Story".