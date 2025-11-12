Se filtró el audio con la voz real de Zac Efron en High School Musical: así sonaba el actor

En los últimos minutos se viralizó en las redes sociales un audio donde se puede escuchar la voz original de Efron cantando "Get Cha Head in the Game", uno de los mayores éxitos de estas películas. Esta versión que se viralizó en las redes corresponde a junio de 2005 (la película se estrenó finalmente en 2006), tiene algunos adlibs distintos y la instrumental aún estaba en proceso.

¿Cómo sonaba la versión de "Get Cha Head in the Game" de Zac Efron?

En una reciente entrevista que brindó el director Kenny Ortega a Entertainment Weekly, el realizador confirmó que Zac Efron sí participó vocalmente en la banda sonora original, aunque su voz se combinó con la de Drew Seeley debido a exigencias técnicas y de calendario de la producción.

"Las canciones se escribieron antes de que Zac obtuviera el papel", explicó Kenny Ortega a Entertainment Weekly. Si bien Efron demostró talento vocal en sus audiciones, el registro de las piezas musicales ya estaba definido y requería un timbre específico que él no cubría por completo.

Es por ello que en la mayoría de las canciones se usó la voz de Seeley, quien ya venía trabajando con Disney en diversos proyectos. A continuación te dejamos el audio que SI fue usado en la primera película de "High School Musical", el cual estuvo interpretado por Drew Seeley:

También es válido recordar que Seeley reemplazó a Zac Efron en la gira en vivo de "High School Musical" durante la promoción (la cual incluso llegó a la Argentina), ya que el actor estaba comprometido con el rodaje de "Hairspray".