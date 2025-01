Hablamos de “Granizo”, la película que dividió opiniones y críticas al por mayor. Tanto especialistas en cine como espectadores en general la amaron y la rechazaron, no sabemos si en partes iguales, pero el debate fue fuerte y está instalado hasta hoy.

gran.jpg Guillermo Francella en Granizo, la película del tiempo.

El audiovisual de Marcos Carnevale estrenó en 2022 y rápidamente generó el interés de la gente. Es que llevar al cine un tema tan popular y sensible como la meteorología y contar de ese modo tan particular lo que le pasa a Miguel Flores (Guillermo Francella), el especialista y comunicador del clima más importante de Argentina, no es cosa de todos los días.