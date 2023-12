Estrenos de NBC UNIVERSAL para el 2024

¿Qué estrenos llegan a Universal + en 2024?

Luego de una década, "Ted" regresa pero en una versión serie. En la misma encontrará humor negro, picardía y muchas aventuras protagonizadas por este osito de peluche. Esta producción llegará a Universal +, y en la misma Ted viajará al año 1993 para relatar los orígenes de su relación con John Bennet.

Por otro lado, en USA NETWORK llegará "Dr. Death", la segunda temporada de la miniserie protagonizada por Edgar Ramírez y Mandy Moore. Esta ficción, basada en hechos reales, promete continuar con su aberrante relato.

Universal + Dr. Death.jpg Edgar Ramírez en la serie "Dr. Death".

Además, en UNIVERSAL TV llegará "The Irrational", una serie que estrenará el 11 de enero del 2024. Esta serie gira entornoa Alec Mercer (interpretado por Jesse L. Martin), un profesor de psicología experto en investigar el comportamiento humano con una visión única de la naturaleza humana y de sus condiciones. Habilidad que permitirá aportar su enorme experiencia a una variedad a casos de alto riesgo que involucran a gobiernos, corporaciones y autoridades policiales.

Universal + The irrational.jpg Serie "The Irrational".

También llegará en 2024 el estreno de la serie "Family Law", protagonizada por Jewel Staite ("Firefly"), en el rol de Abigail Bianchi, está de regreso con su tercera temporada este 9 de enero 2024. Con la participación estelar de Victor Garber ("Titanic", "And Just Like That"), en compañía de Brett Kelly ("Sobrenatural"), Zach Smadu ("The Expanse") y Gennelle Williams ("Delia´s Gone").

Universal Family Law.jpg Serie "Family Law".

Finalmente, a la pantalla de E! ENTERTAINMENT llegará "Escuela Imparables", el primer reality de competencia de empoderamiento femenino que brinda a mujeres emprendedoras las herramientas necesarias para llevar su negocio al siguiente nivel que estrenará el 25 enero 2024.