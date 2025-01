Está en Netflix y te romperá el corazón en pedacitos

La película Entre la vida y la muerte ("The In Between" en su idioma original o "Entre dos mundos" en otros países), que tiene una duración de 116 minutos, se estrenó el 11 de febrero de 2022 en los cines de Estados Unidos y a Netflix llegó el 8 de abril del mismo año.

netflix-entre-la-vida-y-la-muerte.jpg

Entre la vida y la muerte fue protagonizada por Joey King, Kyle Allen y Kim Dickens; dirigida por Arie Posin y guionada por Marc Klein. Se basa en la novela "The In Between" (2022) de Marc Klein. En español, el libro se publicó como "Lo que queda de nosotros".