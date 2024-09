Está en Netflix y es una de las mejores películas para no pensar

Esta película que se encuentra en Netflix se estrenó en el año 2003 y dura menos de dos horas. En ella, Andie Anderson (Hate Hudson) es una periodista en una revista dedicada a las mujeres con artículos muy livianos, con los que no está conforme. Sin embargo, para poder hacer algo más profundo, antes se le pide que cuenta, de primera mano, todo lo que las mujeres hacen sin querer y que provocan que los hombres se alejen.

Para ello, el objetivo de Andie debe ser conocer a un chico, conquistarlo y luego cometer todos los errores posibles, hasta que este se aleje. Para ello, sus compañeras de trabajo le eligen a Benjamín Barry, un soltero muy codiciado, de una agencia de publicidad que, sin que Andie lo sepa, ha apostado enamorar a una mujer en 10 días. Esta película de Netflix está disponible para Latinoamérica y España. En tanto, en Estados Unidos puede verse a través de Paramount Plus.

Embed - How to Lose a Guy in 10 Days (2003) Official Trailer #1 - Kate Hudson Movie HD