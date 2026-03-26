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El adiós de Noelia Castillo Ramos: Las películas de Netflix que invitan a reflexionar sobre la eutanasia

El caso de la española Noelia Castillo Ramos ha conmocionado a todo el mundo. Te recomendamos 3 producciones de Netflix para entender este tema

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]

La joven española Noelia Castillo Ramos decidió ponerle fin a su vida este jueves 26 de marzo a través de la eutanasia. Tras haber sido víctima de dos agresiones sexuales, Noelia desembocó en varios intentos de suicidio.

En uno de ellos, en 2022, la joven se precipitó desde un quinto piso, y esto la dejó en situación de paraplejia. A esto se le sumó una acumulación de dolores físicos, y es por ello que tras dos años de batallas judiciales, Noelia finalmente pudo acceder a una muerte digna, la primera de este caracter en España.

Para reflexionar sobre la eutanasia, a continuación te recomendaremos algunas películas en la plataforma de streaming Netflix que tratan sobre este delicado tema.

Películas de Netflix que invitan a reflexionar sobre la eutanasia

El cuaderno de Tomy

"Una mujer con cáncer terminal le escribe a su hijo un cuaderno lleno de reflexiones sobre la vida, la muerte y el amor para que la recuerde", es la sinopsis de esta película que está basada en una historia real.

Embed - El cuaderno de Tomy | Tráiler oficial | Netflix

Extremis

Este documental dura tan solo 24 minutos e invita al espectador a ser testigo de las intensas emociones que suponen acompañar la eutanasia desde la perspectiva de médicos, familiares y pacientes en una unidad de terapia intensiva.

Yo antes de ti

Esta película abandonará la plataforma de Netflix el próximo 31 de marzo, y está basada en el libro homónimo de Jojo Moyes. Emilia Clarke y Sam Claflin protagonizan esta producción que trata sobre una mujer que se convierte en la cuidadora de un hombre con cuadriplejia. Ella se propone sacarlo del aislamiento y de reavivar su actitud frente a la vida.

Embed - YO ANTES DE TI - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es la intervención médica deliberada, ya sea por acción directa o por omisión, para poner fin a la vida de un paciente con una enfermedad incurable, terminal o un sufrimiento insoportable, con el objetivo de evitar mayores dolores y garantizar una "muerte digna".

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