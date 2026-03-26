El adiós de Noelia Castillo Ramos: Las películas de Netflix que invitan a reflexionar sobre la eutanasia

Películas de Netflix que invitan a reflexionar sobre la eutanasia

El cuaderno de Tomy

"Una mujer con cáncer terminal le escribe a su hijo un cuaderno lleno de reflexiones sobre la vida, la muerte y el amor para que la recuerde", es la sinopsis de esta película que está basada en una historia real.

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Extremis

Este documental dura tan solo 24 minutos e invita al espectador a ser testigo de las intensas emociones que suponen acompañar la eutanasia desde la perspectiva de médicos, familiares y pacientes en una unidad de terapia intensiva.

Yo antes de ti

Esta película abandonará la plataforma de Netflix el próximo 31 de marzo, y está basada en el libro homónimo de Jojo Moyes. Emilia Clarke y Sam Claflin protagonizan esta producción que trata sobre una mujer que se convierte en la cuidadora de un hombre con cuadriplejia. Ella se propone sacarlo del aislamiento y de reavivar su actitud frente a la vida.

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¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es la intervención médica deliberada, ya sea por acción directa o por omisión, para poner fin a la vida de un paciente con una enfermedad incurable, terminal o un sufrimiento insoportable, con el objetivo de evitar mayores dolores y garantizar una "muerte digna".