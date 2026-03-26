La joven española Noelia Castillo Ramos decidió ponerle fin a su vida este jueves 26 de marzo a través de la eutanasia. Tras haber sido víctima de dos agresiones sexuales, Noelia desembocó en varios intentos de suicidio.
El adiós de Noelia Castillo Ramos: Las películas de Netflix que invitan a reflexionar sobre la eutanasia
El caso de la española Noelia Castillo Ramos ha conmocionado a todo el mundo. Te recomendamos 3 producciones de Netflix para entender este tema
En uno de ellos, en 2022, la joven se precipitó desde un quinto piso, y esto la dejó en situación de paraplejia. A esto se le sumó una acumulación de dolores físicos, y es por ello que tras dos años de batallas judiciales, Noelia finalmente pudo acceder a una muerte digna, la primera de este caracter en España.
Para reflexionar sobre la eutanasia, a continuación te recomendaremos algunas películas en la plataforma de streaming Netflix que tratan sobre este delicado tema.
Películas de Netflix que invitan a reflexionar sobre la eutanasia
El cuaderno de Tomy
"Una mujer con cáncer terminal le escribe a su hijo un cuaderno lleno de reflexiones sobre la vida, la muerte y el amor para que la recuerde", es la sinopsis de esta película que está basada en una historia real.
Extremis
Este documental dura tan solo 24 minutos e invita al espectador a ser testigo de las intensas emociones que suponen acompañar la eutanasia desde la perspectiva de médicos, familiares y pacientes en una unidad de terapia intensiva.
Yo antes de ti
Esta película abandonará la plataforma de Netflix el próximo 31 de marzo, y está basada en el libro homónimo de Jojo Moyes. Emilia Clarke y Sam Claflin protagonizan esta producción que trata sobre una mujer que se convierte en la cuidadora de un hombre con cuadriplejia. Ella se propone sacarlo del aislamiento y de reavivar su actitud frente a la vida.
¿Qué es la eutanasia?
La eutanasia es la intervención médica deliberada, ya sea por acción directa o por omisión, para poner fin a la vida de un paciente con una enfermedad incurable, terminal o un sufrimiento insoportable, con el objetivo de evitar mayores dolores y garantizar una "muerte digna".