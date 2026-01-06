Está en Netflix, tiene a Elizabeth Olsen y es la película dramática por excelencia

netflix, tres hijas

De qué se trata Las Tres Hijas, la película de Netflix

His Three Daughters (conocida como Las tres hijas en Hispanoamérica) es una película dramática dirigida, escrita y producida por Azazel Jacobs. Además de Elizabeth Olsen, está protagonizada por Carrie Coon, Natasha Lyonne y Elizabeth Olsen como tres hermanas separadas que vuelven a estar juntas para cuidar a su padre enfermo.

La película se estrenó originalmente el 9 de septiembre de 2023 en el Festival Internacional de Toronto y en octubre de ese mismo año, Netflix adquirió los derechos de distribución mundial de la película por 7 millones de dólares. Programó su estreno en cines selectos el 6 de septiembre de 2024, seguido de un lanzamiento en streaming el 20 de septiembre.

Esta película de Netflix tiene excelentes críticas. De hecho, en el sitio Metacritic tiene un puntaje de 84 sobre 100 puntos posibles.

Elenco de Las Tres Hijas, la película de Netflix

Carrie Coon como Katie

Natasha Lyonne como Rachel

Elizabeth Olsen como Christina

Rudy Galvan como Angel

Jose Febus como Victor

Jasmine Bracey como la enfermera

Jay O. Sanders como Vincent "Vinny"

Jovan Adepo como Benjy

Trailer de Las Tres Hijas, la película de Netflix