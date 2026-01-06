Elizabeth Olsen es una de las actrices más conocidas de los últimos años. Su papel en el Universo Marvel, en donde interpretó a la Bruja Escarlata, es uno de los favoritos de millones de personas.
Está en Netflix, tiene a Elizabeth Olsen y es la película dramática por excelencia
Esta película de Netflix cuenta la historia de tres hermanas y tiene excelentes críticas en sitios especializados
Pero, al mismo tiempo que este papel le dio la fama, también le dio la oportunidad a la actriz de probar otro tipo de papeles en películas de bajo presupuesto, como lo es el caso de esta película de Netflix.
La película en cuestión es Las Tres Hijas. Se trata de un drama de 104 minutos que contiene lenguaje inapropiado y una historia dramática y que está disponible en Netflix.
De qué se trata Las Tres Hijas, la película de Netflix
His Three Daughters (conocida como Las tres hijas en Hispanoamérica) es una película dramática dirigida, escrita y producida por Azazel Jacobs. Además de Elizabeth Olsen, está protagonizada por Carrie Coon, Natasha Lyonne y Elizabeth Olsen como tres hermanas separadas que vuelven a estar juntas para cuidar a su padre enfermo.
La película se estrenó originalmente el 9 de septiembre de 2023 en el Festival Internacional de Toronto y en octubre de ese mismo año, Netflix adquirió los derechos de distribución mundial de la película por 7 millones de dólares. Programó su estreno en cines selectos el 6 de septiembre de 2024, seguido de un lanzamiento en streaming el 20 de septiembre.
Esta película de Netflix tiene excelentes críticas. De hecho, en el sitio Metacritic tiene un puntaje de 84 sobre 100 puntos posibles.
Elenco de Las Tres Hijas, la película de Netflix
- Carrie Coon como Katie
- Natasha Lyonne como Rachel
- Elizabeth Olsen como Christina
- Rudy Galvan como Angel
- Jose Febus como Victor
- Jasmine Bracey como la enfermera
- Jay O. Sanders como Vincent "Vinny"
- Jovan Adepo como Benjy
Trailer de Las Tres Hijas, la película de Netflix