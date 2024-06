Esta película, que está en Netflix, es del 2013, lo tiene a Brad Pitt como protagonista y se ha convertido en una de las más buscadas en la plataforma. Se trata de Guerra Mundial Z.

Basada en un libro, Guerra Mundial Z, tuvo una gran aceptación en el público y dentro del género de "zombies", aunque en este caso no se trataba de muertos vivientes, sino de personas infectadas. Además, en el momento de su estreno plantó una diferencia con la exitosa serie The Walking Dead. Acá, "los muertos" no caminaban lento.