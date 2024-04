Está en Netflix, tiene a Antonio Banderas y es la película más emocionante de la historia

De qué se trata La Leyenda del Zorro, la película de Netflix

A diferencia de la serie de El Zorro, en la película de Netflix, el héroe ya no es Diego de la Vega, sino Alejandro Murrieta se ha encargado de tomar la posta como el héroe del pueblo. En esta secuela han pasado algunos años desde que tomó la posta.

En esta película de Netflix, Alejandro está casado con Elena (Zeta Jones) y todo el tiempo jura que dejará de ser El Zorro, pero no puede cumplir con su promesa. Cansada de tanto incumplimiento, ella decide divorciarse de él. Unos meses después, en una fiesta, Alejandro la ve con un rico francés y poco después logra salvar al propietario de un campo de ser asesinado. Sin embargo, no puede evitar ligar este último hecho a la persona que se encuenta ahora con su ex esposa.

Reparto de La Leyenda del Zorro, la película de Netflix

Antonio Banderas: Don Alejandro de la Vega / Zorro

Catherine Zeta-Jones: Elena

Adrian Alonso: Joaquin

Julio Oscar Mechoso: Frey Felipe

Nick Chinlund: Jacob McGivens

Alexa Benedetti: Lupe

Rufus Sewell: Armand

Trailer de La Leyenda del Zorro, la película de Netflix