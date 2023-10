Está en Netflix, tiene 10 capítulos y no dejará de sorprenderte

netflix, series.webp

De qué trata Los Imperfectos, la serie de Netflix

La serie de Netflix cuenta la historia de tres jóvenes: Abbi, Tilda y Juan. Los tres participan de una terapia génica experimental que sale muy mal, ya que cada uno de ellos experimentan resultados muy monstruosos. Ahora, el grupo tiene una misión y que consiste en encontrar al científico que se encargó del experimento, por lo que deberán rastrearlo, cazarlo y obligarlo a que revierta los efectos de lo que hizo con ellos y así poder volver a ser normales. Ellos no estarán solos, sino que una científica los acompañará.

Uno de los atractivos de esta serie de Netflix son los poderes que posee cada personaje, ya que están basados en criaturas legendarias o de leyendas populares como el alma en pena, el chupacabra y el súcubo. Es una serie ideal para aquellas personas que son amantes de la ciencia ficción y de la fantasía de este tipo de programas.

La primera temporada de Los Imperfectos tuvo 10 capítulos. Si bien, su capítulo estreno tuvo muy buena repercusión, no logró mantener el interés y Netflix decidió, por ahora, no hacer una segunda temporada. No obstante, es una buena idea para entretenerse.

►TE PUEDE INTERESAR: Última oportunidad para ver en Netflix una de las mejores películas de intriga

los imperfectos, series, netflix.jpg

Reparto de Los Imperfectos, la serie de Netflix

Italia Ricci: Dr. Sydney Burke

Iñaki Godoy: Juan Ruiz

Morgan Taylor Campbell: Tilda Webber

Rhianna Jagpal: Abbi Singh

Rhys Nicholson: Dr. Alex Sarkov

Trailer de Los Imperfectos, la serie de Netflix