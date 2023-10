Última oportunidad para ver en Netflix una de las mejores película de intriga

►TE PUEDE INTERESAR: Si no viste esta serie de Netflix entonces te queda poco tiempo para hacerlo

image.png

De qué se trata Eres Mía, la película de Netflix

La película de Netflix sigue la historia de Julie, una joven que mantiene una relación con un policía, pero que con el paso del tiempo comienza a sentirse acosada y demasiado controlada por su novio. Ante esto, la joven decide terminar el noviazgo y a partir de ese momento, todo se volverá en contra, ya que él usará sus influencias contra ella, que estará totalmente indefensa.

Esta película de Netflix dura 90 minutos, por lo que si cuentas con ese tiempo, puedes verla antes de que sea retirada del catálogo de manera definitiva. Eso sí, no te guíes por la crítica, ya que sus puntajes no han sido del todo buenos, aunque como todos saben, los gustos son muy subjetivos y lo que no le gustó a algunos, puede que a otros sí.

netflix pelicula.jpg

Reparto de Eres Mía, la película de Netflix

Amber Midthunder: Julie Dillon

Brett Zimmerman: David Barragan

Chris Browning: Chief Dodd

Claudia Ferri: Karen Dillon

Walter Fauntleroy: Sergeant Miller

Lorenzo James Henrie: Tommy

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una serie noruega de apenas 3 capítulos que arrasa en la plataforma

Trailer de Eres Mía, la película de Netflix