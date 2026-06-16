Netflix nos tiene acostumbrados a producciones de excelente calidad, y ahora está apostando por una serie basada en el fenómeno literario de Hannah Grace. De esta manera, Netflix busca replicar el éxito de su competencia Prime Video, quien viene apostando fuerte por adaptaciones como Off Campus o El verano en que me enamoré.
De qué trata 'Icebreaker' el libro de sport romance que será adaptado por Netflix
'Romper el hielo' (también conocida en inglés como 'Icebreaker') es solo el primer libro de la conocida como la trilogía 'Maple Hills'
¿De qué trata 'Icebreaker'?
"Saltan chispas cuando una patinadora artística de competición y el capitán de un equipo de hockey se ven obligados a compartir pista. Anastasia Allen ha trabajado toda su vida para tener una oportunidad en el equipo de EE. UU. Todo parece ir según lo planeado cuando consigue una beca completa para la Universidad de California, Maple Hills, y un puesto en su equipo de patinaje artístico de competición. Nada se interpondrá en su camino, ni siquiera el capitán del equipo de hockey, Nate Hawkins. El objetivo de Nate como capitán es mantener a su equipo sobre el hielo. Lo cual es complicado cuando un percance en las instalaciones hace que se vean obligados a compartir pista con el equipo de patinaje artístico, incluida Anastasia, que claramente no lo soporta. Pero cuando el compañero de patinaje de Anastasia se enfrenta a un futuro incierto, ella puede que tenga que recurrir a Nate para intentarlo. Saltan chispas, pero a Anastasia no le preocupa... porque nunca podría gustarle un jugador de hockey, ¿verdad?, es la sinopsis de este libro que ahora será convertido en una película de Netflix.
'Icebreaker' permaneció 70 semanas consecutivas en la lista de superventas de The New York Times, fue traducida a 24 idiomas y distribuida en 34 territorios. Además, se trata únicamente del primer libro de la trilogía Maple Hills, por lo que, si la serie funciona, la plataforma podría tener entre manos una nueva franquicia romántica de largo recorrido para competir de tú a tú con fenómenos recientes como Off Campus o Culpables.
¿Qué se sabe sobre la adaptación de 'Icebreaker'?
Por el momento no se sabe quiénes serán los actores que protagonizarán esta adaptación, pero si se sabe que una de las productoras será Alex Cooper, la conductora y creadora del podcast 'Call Her Daddy'.
La noticia de esta adaptación fue confirmada este lunes por la propia autora en sus redes sociales y anunciada oficialmente por Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá, durante el BANFF World Media Festival.