El Quini 6 realiza este miércoles 17 de junio de 2026 el sorteo 3383, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3383 del miércoles 17 de junio
- TRADICIONAL
05 - 12 - 15 - 21 - 31 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.250.681.476)
21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.867.330,29
1.422 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.272,98
- LA SEGUNDA
04 - 16 - 22 - 25 - 30 - 36
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.225.435,50
1.364 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.624,77
- REVANCHA
06 - 08 - 16 - 22 - 23 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.009.575.228)
- SIEMPRE SALE
00 - 05 - 08 - 14 - 22 - 35
47 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $7.485.716,68
(15 de Buenos Aires, 8 de Santa Fe, 7 de Capital Federal, 5 de Córdoba, 4 de Entre Ríos, 2 de Santiago del estero, 2 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Chubut, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza)
- POZO EXTRA
04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 25 - 30 - 31 - 36 - 37 - 44
1.046 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $191.204,59
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15