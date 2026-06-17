21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.867.330,29

1.422 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.272,98

LA SEGUNDA

04 - 16 - 22 - 25 - 30 - 36

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.225.435,50

1.364 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.624,77

REVANCHA

06 - 08 - 16 - 22 - 23 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.009.575.228)

SIEMPRE SALE

00 - 05 - 08 - 14 - 22 - 35

47 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $7.485.716,68

(15 de Buenos Aires, 8 de Santa Fe, 7 de Capital Federal, 5 de Córdoba, 4 de Entre Ríos, 2 de Santiago del estero, 2 de Neuquén, 1 de Salta, 1 de Chubut, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza)

POZO EXTRA

04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 25 - 30 - 31 - 36 - 37 - 44

1.046 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $191.204,59

quini 6 resultados ganadores sorteo Quini 6: los resultados del sorteo 3383 del miércoles 17 de junio.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: