Está en MAX, es un clásico y resurgió tras el estreno de una historia similar en el cine.

Tras la publicación de la novela de 1897, recibió elogios por parte de importantes artistas como Oscar Wilde o Arthur Conan Doyle. Con el tiempo logró posicionarse como uno de los clásicos de la Universidad de Oxford y con ello la fama del icónico vampiro en todo el mundo.

Ahora sí, más allá de todas las adaptaciones, hay una sola que sigue al pie de la letra, lo escrito por Bram Stoker en su libro. Justamente se trata de "Drácula de Bram Stroker", una película clásica que MAX tiene entre su gran cantidad de producciones en uno de los catálogos más variados del streaming.

Con una duración de 2 horas y 8 minutos, la película estrenada en 1992 tiene a Gary Oldman como protagonista. Además de él, el elenco se completa con: Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Sadie Fost y Cary Elwes, entre otros más.

La sinopsis del sitio web FilmAffinity es: En el año 1890, el joven abogado Jonathan Harker viaja a un castillo perdido de Transilvania, donde conoce al conde Drácula, que en 1462 perdió a su amor, Elisabeta. El conde, fascinado por una fotografía de Mina Murray, la novia de Harker, que le recuerda a su Elisabeta, viaja hasta Londres "cruzando océanos de tiempo" para conocerla. Ya en Inglaterra, intenta conquistar y seducir a Lucy, la mejor amiga de Mina.

Embed - BRAM STOKER’S DRACULA [1992] - Official Trailer (HD) | Now on 4K Ultra HD