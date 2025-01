MAX: dos figuras míticas se unen en una película odiada por la crítica y adorada por la audiencia

Estamos hablando de Godzilla y Kong: Nuevo imperio, película disponible en MAX, Netflix, Amazon y Hulu en Estados Unidos. Su duración total es de 120 minutos, es decir, dos horas.

El elenco total que forma parte de esta cinta tan espectacular tiene a los siguientes actores: Rebecca Hall, Brian Tryee Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Helechos, Fala Chen, Casa de Rachel y más.

De acuerdo a la sinopsis compartida por el sitio especializado en cine FilmAffinity, la película trata de: El todopoderoso Kong y el temible Godzilla se enfrentarán contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. Las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, y la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

Embed - Godzilla x Kong : The New Empire | Official Trailer