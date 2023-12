Es la película más popular de Amazon Prime Video y está repleta de espíritu navideño

Póster de la película "Something From Tiffany's".

"Ethan (Kendrick Sampson) es un escritor viudo y padre de una adolescente que, si bien no tiene mucho éxito con sus libros, se apresta a dar un nuevo paso en su vida, proponiéndole matrimonio a su novia, la bella Vanessa (Shay Mitchell). En dicho propósito tiene claro algo: el anillo de compromiso debe ser el más hermoso, no importa lo que cueste. Por eso decide ir a la histórica joyería Tiffany’s, donde es aconsejado por una convincente vendedora de llevarse un objeto sin igual", comienza diciendo la sinopsis oficial de esta película navideña disponible en Amazon Prime Video.

"Teniendo de cómplice a su hija Daisy (Leah Jeffries), Ethan sale sumamente feliz de la tienda, y como en un golpe del destino, termina siendo testigo de un accidente de tránsito. La víctima, el joven tatuador, Gary Wilson (Rayn Nicholson), quien también acaba de salir de Tiffany’s, pero no con un anillo, sino con dos modestos aretes para su enamorada Rachel Meyer (Zoey Detuch). Luego de que Ethan ayude a un adolorido Gary, este se lleva la bolsa con el regalo para Vanessa, sin imaginarse que resultó ser la equivocada", finaliza la reseña de esta película.

Something From Tiffany's - Official Trailer | Prime Video