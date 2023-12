El thriller ganador de múltiples Oscar que arrasa en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video El silencio de los inocentes.jpg Anthony Hopkins en "El silencio de los inocentes".

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "El silencio de los inocentes"?

"Una agente en entrenamiento del FBI busca la ayuda y consejo de un brillante asesino para poder capturar a otro asesino, el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra que también es un psicópata violento y antropófago", indica la sinopsis de esta película disponible en Amazon Prime Video.

Esta producción contó con la dirección de Jonathan Demme y se basó en la novela homónima de Thomas Harris, escrita en 1988 como secuela de "El dragón rojo" (1981), del mismo autor, que relata la historia de Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y a la vez asesino en serie que practica el canibalismo.

El Silencio de los Inocentes (1991) - Trailer Original Subtitulado en Español

En cuanto a las nominaciones, la producción "El silencio de los inocentes" fue la tercera película en obtener los cinco premios principales de la Academia de Artes: Óscar a la mejor película, Óscar al mejor director (Jonathan Demme), Óscar al mejor actor (Anthony Hopkins), Óscar a la mejor actriz (Jodie Foster), y el Óscar al mejor guion adaptado (Ted Tally); hazaña que ya había sido lograda por "It Happened One Night" en 1934 y por "One Flew Over the Cuckoo's Nest" en 1975.