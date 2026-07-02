El mundo del espectáculo y de la música argentina se ha visto revolucionado por supuesta realización de una serie sobre una de las máximas figuras del rock nacional: Charly García.
¿El mendocino Marco Antonio Caponi hará de Charly García o es mentira?
El actor mendocino compartió en redes sociales imágenes de un nuevo proyecto relacionado con Charly García, pero salieron a desmentirlo.
El reconocido actor Marco Antonio Caponi confirmó a través de sus redes sociales que se pondrá en la piel del artista. Sin embargo, en las últimas horas Nito Mestre, lo desmintió: "Es una noticia falsa, ya que salio de un chiste entre el y Benjamín Amadeo que postearon y alguien lo puso como cierto. No hay ningun documental".
¿Marco Antonio Caponi será Charly García?
La desinformación llevada a adelante por Caponi comenzó cuando posteó fotos simulando ser Charly García con este epígrafe: "SAY NO MORE: se viene la bomba de mi vida; SE VIENE FANTASY, y esto no es IA ESTOY ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD… EL MÚSICO MÁS GRANDE DE LA ARGENTINA Y DEL MUNDO EN MI PIEL".
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Caponi compartió imágenes y clips personificado como el exlíder de Serú Girán y Sui Generis.
Con el correr de las horas, y viendo que muchos portales de noticias se hicieron eco de su publicación, Caponi buscó morigerar las consecuencias de la fake news señalando de que en realidad se trataba de "posficción".
"Intento bocetear esto: la posficción no oculta que es ficción ni pretende demostrar que es realidad. Habita ambas dimensiones al mismo tiempo. Su materia prima no es el hecho sino la creencia compartida; no busca engañar sino ampliar la realidad mediante la imaginación”, dijo Caponi.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que Caponi realiza este tipo de publicaciones comunicando algo falso, donde se propone alterar la realidad para después reflexionar sobre las repercusiones que eso genera, como cuando publicó varias imágenes de sí mismo con una nueva apariencia física.