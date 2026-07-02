Con la presencia de la mendocina Agustina Gandolfo, Mercado Play estrenó Muchachas

¿De qué trata la serie documental Muchachas de Mercado Play?

La producción propone una mirada íntima sobre las experiencias de seis mujeres cuyas trayectorias personales y familiares quedaron marcadas por la obtención de la tercera estrella de Argentina en Qatar 2022: Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández; la mendocina Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; Muriel López, pareja de Lisandro Martínez; Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa; y Agustina Bascerano, expareja de Germán Pezzella.

Lejos de los vestuarios y las charlas tácticas, Muchachas se adentra en los espacios a los que los reflectores de los grandes estadios y las cámaras de los medios rara vez llegan.