La plataforma Mercado Play, que pertecence a Mercado Libre, estrenó el documental Muchachas, el cual cuenta con 3 episodios que recorren la maternidad, la fama y los vínculos familiares de seis mujeres ligadas a la Albiceleste. A continuación los detalles.
Con la presencia de la mendocina Agustina Gandolfo, Mercado Play estrenó Muchachas
Está disponible de forma gratuita y exclusiva para los usuarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
¿De qué trata la serie documental Muchachas de Mercado Play?
La producción propone una mirada íntima sobre las experiencias de seis mujeres cuyas trayectorias personales y familiares quedaron marcadas por la obtención de la tercera estrella de Argentina en Qatar 2022: Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández; la mendocina Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; Muriel López, pareja de Lisandro Martínez; Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa; y Agustina Bascerano, expareja de Germán Pezzella.
Lejos de los vestuarios y las charlas tácticas, Muchachas se adentra en los espacios a los que los reflectores de los grandes estadios y las cámaras de los medios rara vez llegan.
Producida por Bourke Films y dirigida por Rodolfo Lamboglia, esta producción disponible en Mercado Play siguió a las protagonistas durante la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, donde Argentina conquistó su decimosexto título, y extendió sus grabaciones a ciudades como Manchester, Milán y Madrid.
"Este lanzamiento refuerza el compromiso de la plataforma de ofrecer una propuesta de entretenimiento gratuita, accesible y flexible, con contenidos pensados para conectar con los intereses de su audiencia y disfrutar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo", asegura Pablo García, VP Commercial de Mercado Ads & Mercado Play Entertainment de Mercado Libre.
¿Cómo acceder a Mercado Play desde la TV?
La aplicación está disponible para Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV y Google TV. Se puede descargar en unos simples pasos:
- Ingresar a la tienda de aplicaciones del Smart TV.
- Buscar “Mercado Play”.
- Descargar la app y comenzar a disfrutar del contenido al instante.