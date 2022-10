La película es la primera producción argentina original de la plataforma Amazon Prime y una de las candidatas a participar en los Premios Óscar tras un gran desempeño en los festivales de San Sebastián y en el de Venecia, en donde fue ovacionada de pie durante más de 10 minutos.

Mitre y Llinás han trabajado en varias ocasiones y con "Argentina, 1985" coguionaron y adaptaron para la pantalla grande la historia real de un hecho bisagra en la historia argentina. Se trata del juicio a las juntas militares y, en particular, la de la fiscalía conducida por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, quienes acompañados por un grupo de jóvenes fueron quienes llevaron a juicio a los ejecutores de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina, la dictadura cívico-militar instaurada entre 1976 y 1983.

Con una sólida formación y en constante movimiento, Manuel Caponi es un actor joven que supo construir su carrera a base de talento y esfuerzo. Con 27 años, vive hace nueve en Buenos Aires a donde se fue por consejo de su tío, el reconocido actor, también mendocino, Marco Antonio Caponi. En la película se mete en la piel de Lucas Palacios, uno de los asistentes del fiscal que debe recabar información para el juicio.

Claro que por su corta edad no vivenció nada de ese juicio ni de su contemporaneidad, pero para realizar este papel tuvo que leer, estudiar e instruirse en el tema.

"Me metí a estudiar desde la vuelta de Perón (1972) para entender lo que se iba a venir y ponerme en contexto. Fue entrar en zonas muy escalofriantes con mucho miedo, parecía casi ficción. Fui entrando en esa historia, interiorizandome en detalles tenebrosos y cuando llegué al momento del juicio genera un poco de paz, de alegría porque se hizo justicia", recordó Manuel sobre cómo se fue interiorizando en el tema para realizar su personaje.

"Tengo un nivel de convencimiento de que el material, la película y el hecho que se cuenta se merecen estar ahí, en los Oscar. Ya lo que logramos en Venecia, en San Sebastián es algo poético", contó el mendocino de 27 años en diálogo con Hora Libre por radio Nihuil.

Esta no es la primera participación de Caponi en una película ya que participó en "No me mates", largometraje de Gabriel Arbós, y en dos festivales de cine con el cortometraje "El siervo", y en "El viajero", 48 Hours Films, en 2017; y en "Late godbay", 48 Hours Films, en 2018, dirigido por Nahuel Muno. Claro que sí es la primera película de semejante popularidad y con actores de renombre como Darín y Lanzani.

"El laburo que se hizo fue algo increíble. El nivel de detalle y precisión no se puede creer. Pasar por el proceso de mirar para los costados y ver autos y ropa de la época, te motivaba para actuar. Entrabas al set de filmación y entrabas en otro registro, te metías directo en la época", cuenta el sobrino de Marco Antonio Caponi sobre el rodaje de la película.

Sobre la posibilidad de formar parte de esta película Caponi reflexionó que "más allá de la alegría que tenía de formar parte de la película, con los actores, el director y todo, sentí mucha alegría y orgullo de ver que en Argentina, en ese juicio, se hizo justicia y podamos retratarlo. El juicio fue poner puntos y suturar un poco la herida para que hasta el día de hoy sigamos en democracia", finalizó Manuel Caponi en diálogo con radio Nihuil.