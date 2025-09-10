El famoso actor que rechazó la película Forrest Gump: "Fue uno de los mayores errores de mi carrera"

No obstante, Tom Hanks no era la primera opción para este papel. Según ha reconocido el director de la película, Robert Zemeckis, primero se pensó en John Travolta.

En ese momento, la carrera de Travolta llevaba varios años sin despegar firmemente. Sin embargo, el actor rechazó el papel, ya que estaba comprometido para otra película: Pulp Fiction de Quentin Tarantino.

pulp fiction

La fortuna quiso que ambas películas tuvieran mucho éxito y que Forrest Gump transformara a Tom Hanks en una estrella eterna. En tanto, la carrera de John Travolta volvió a despegar con Pulp Fiction.

Lo más curioso es que ambos compitieron al premio Oscar por sus actuaciones, aunque este quedó en manos de Tom Hanks.

Ante el éxito comercial que tuvo Forrest Gump, el propio Travolta ha reconocido que rechazar la película ha sido uno de los grandes errores de su carrera. No obstante, no lo hizo porque no le gustara el guion, sino por haberse comprometido a Pulp Fiction.

La supuesta rivalidad entre los dos actores

En Hollywood hay historias que hablan de una supuesta rivalidad entre John Travolta y Tom Hanks. Lo cierto es que esta no existe. De hecho, el primero ha elogiado la actuación en Forrest Gump del segundo en varias ocasiones.

la milla verde

Sin embargo, sí hay una coincidencia en ciertos papeles que eran para uno y terminaron siendo del otro. Uno de ellos es La Milla Verde, en donde Tom Hanks hace de presidiario, aunque también se ha reconocido que el actor ya había confirmado su participación luego de no poder estar en Sueños de Libertad.

Otro papel para el que ambos fueron considerados fue Splash, que también quedó en manos de Tom Hanks.