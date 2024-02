El clásico de los años 90 con Hugh Grant que está en Prime Video y ganó un Golden Globe

"Charles es un londinense tímido que está desconectado de su corazón: mientras más bodas va, menos quiere casarse...hasta que, en una boda en particular, conoce a Carrie, una hermosa estadounidense. Un funeral y tres bodas después, pese a todos sus esfuerzos, termina perdidamente enamorado de ella", es la sinopsis oficial que se puede leer de esta película en el catálogo de Prime Video.

Este clásico de las comedias románticas se estrenó en 1994 y cuenta con las actuaciones de Hugh Grant y Andie MacDowell. También integran el elenco actores como James Fleet, SImon Callow, John Hannah y Kristin Scott Thomas, entre otros.

Además fue dirigida por el británico Mike Newell (quien estuvo detrás de éxitos como "La sonrisa de la Mona Lisa", "Harry Potter y el cáliz de fuego", "La sociedad literaria y del pastel de cáscara de Guernsey", "El príncipe de Persia: Las arenas del tiempo", entre muchos otros clásicos).

Gracias a esta película, el actor británico Hugh Grant logró volverse conocido a nivel internacional. "El guion llegó y le escribí a mi representante por si había sido una equivocación porque me había enviado un buen guion", reveló en una entrevista.

"Pensó que era prometedor y conseguí el papel; eso hizo que empezara una gran etapa en mi carrera", continuó Grant.

Four Weddings and a Funeral Official Trailer #1 - Hugh Grant Movie (1994)