¿De qué trata la serie Cazador de demonios?

"Hub Halloran, un cazarrecompensas asesinado es resucitado por el Diablo para cazar y enviar de vuelta a demonios que escaparon de la prisión del Infierno. Mientras persigue a estos demonios con la ayuda y obstáculos de su distanciada familia, Hub descubre cómo sus propios pecados condenaron su alma y busca una segunda oportunidad en la vida, el amor y la música country", es la sinopsis de esta serie de 8 episodios que se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.

Amazon Prime Video Cazador de demonios.jpg Serie "Cazador de demonios". Fuente: IMDb

Como se mencionó previamente, esta producción cuenta con el protagónico de Kevin Bacon, pero también aparecen en la serie Jennifer Nettles, Beth Grant, Damon Herriman, Maxwell Jenkins, Jolene Purdy, entre otros.

Además, el director de esta serie es Thor Freudenthal, quien dirigió otros proyectos como "Motel", "Starman" o "Hercules". También podemos mencionar que la misma fue creada por Grainger David y cuenta con Erik Oleson como showrunner.

"Espero que todas esas cosas ocurran en la comodidad de tu hogar. Podrás ver algo divertido y conmovedor, familiar, y también aterrador. Y, escucha, cuando me enteré de la serie, pensé: 'No he leído nada parecido'. Así que me encantó'", aseguró Kevin Bacon en el estreno de la serie "Cazador de demonios".