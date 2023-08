¿Cómo lucen hoy los hijos de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick?

Durante una reciente entrevista, Bacon confesó cómo surgió entre ellos la idea de convertirse en padres al poco tiempo de haberse casado. Fue durante la luna de miel que el matrimonio tomó esta decisión. "Pensamos: ‘simplemente no usemos anticonceptivos’. No pensé que iba a suceder tan rápido. Me quedé embarazada en dos semanas".

Kevin Beacon y su hija.jpg Kevin y Kira con su hija Sosie Ruth Bacon.

Tanto Kevin como Kyra han asegurado que su familia es más importante que sus carreras profesionales. De esta forma ambos intentan equilibrar sus exitosas carreras y comparten el set cada tanto.

¿Cuál es el secreto de su matrimonio?

"El sentido del humor es crucial. Él es jodidamente divertido", contó Sedgwick a la revista "People". "Para mí, caminar juntos por la calle", agregó Bacon.

En otra entrevista Kyra aseguró: "Nosotros siempre nos comprometimos a estar juntos, independientemente de los conflictos que puedan surgir en el camino, a criar a nuestros hijos y a no descuidar nuestra vida íntima, el deseo".

Kyra y su hijo.jpg Kyra Sedgwick y su hijo Travis.

Como dato extra, el matrimonio se enteró hace son primos lejanos en décimo grado durante el programa de televisión "Who Do You Think You Are?".