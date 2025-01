Esta película de Netflix es una comedia romántica. Cuenta la historia de Matthew, un joven estudiante muy ambicioso y que sueña con un futuro en la política. Su vida comienza a cambiar cuando se enamora de una joven que resulta ser su vecina.

Ambos van a comenzar una relación en la que parece que todo marcha perfectamente bien, pero un descubrimiento hará que el joven se plantee todo y es que resulta ser que ella es una actriz porno, lo que dará lugar a diversas situaciones en las que también se verán involucrados sus amigos más cercanos.

La Chica de Al Lado está disponible en Netflix, Disney Plus y Movistar TV en América Latina. En tanto, en Estados Unidos se puede ver en Plex, mientras que en España se puede ver por Netflix.

Embed - The Girl Next Door - Official Trailer (La Chica de al Lado) 2004