Día Mundial de la Salud: películas y series para honrar la labor de los médicos

Esta producción contó con un total de 11 temporadas y se estrenó en 1994. Médicos trabajan para salvar vidas en la sala de emergencias del Hospital General del Condado de Chicago, mientras que enfrentan los problemas de sus vidas personales.

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THE PITT

Es la serie del momento y puede verse en HBO Max. Actualmente se están estrenando de manera semanal los últimos capítulos de la segunda temporada, y viene de arrasar en premiaciones como los Emmy, SAG Awards o Golden Globe. Su protagonista es Noah Wyle, el recordado Dr. John Carter de E.R EMERGENCIAS.

JOHN Q.

Dirigida por Nick Cassavetes, esta película denuncia los problemas de los servicios de salud públicos en Estados Unidos, en los que se prioriza el capital del enfermo por sobre su urgencia sanitaria. Está protagonizada por Denzel Washington, Robert Duvall, Ray Liotta, entre otros.

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PATCH ADAMS

Es una de las películas más recordadas en la carrera de Robin Williams y está basada en las experiencias de un médico de la vida real quien afirma que la mejor medicina para las enfermedades es la risa.

CARANCHO

"Sosa es un abogado especialista en accidentes de tránsito que se mueve entre hospitales, emergencias y comisarías en busca de posibles clientes", es la sinopsis de esta producción protagonizada por Ricardo Darín, Martina Gusmán, entre otros. La dirige Pablo Trapero, quien hace un cameo como camillero.

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CASAS DE FUEGO

Esta producción se estrenó en 1995 y se centra en la vida del científico argentino Salvador Mazza y su trabajo sobre el parásito causante del "Mal de Chagas-Mazza". Está protagonizada por Miguel Ángel Solá, Pastora Vega y Carola Reyna.