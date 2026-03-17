Milei retiró a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS): ¿Qué implica la decisión?

Impacto y repercusiones de la salida

La salida de la OMS implica que Argentina dejará de participar en la toma de decisiones del organismo, pero también plantea interrogantes sobre el acceso a programas de vacunación global, fondos de emergencia y la vigilancia epidemiológica compartida.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que el país mantendrá sus propios estándares de seguridad sanitaria y que buscará acuerdos bilaterales con otras naciones y organismos que "respeten la libertad individual y la soberanía de los Estados".

Por su parte, la oposición y diversos sectores de la comunidad científica expresaron su preocupación, advirtiendo que esta medida podría aislar al país en materia de investigación médica y respuesta ante futuras crisis sanitarias globales.

Con esta decisión, Argentina se suma a una lista reducida de países que han desafiado el liderazgo del organismo con sede en Ginebra, profundizando su alineamiento con políticas de corte libertario y soberanista.

Captura Pablo Quirno

Los motivos detrás de la salida de la OMS

Soberanía Sanitaria: El Gobierno cuestionó las directrices del organismo internacional, calificándolas de "imposiciones" que vulneran la capacidad de decisión local. En sintonía con las críticas previas del presidente Milei, se señaló a la OMS por una supuesta agenda colectivista.

El Gobierno cuestionó las directrices del organismo internacional, calificándolas de "imposiciones" que vulneran la capacidad de decisión local. En sintonía con las críticas previas del presidente Milei, se señaló a la OMS por una supuesta agenda colectivista. Gestión de la Pandemia: Desde el oficialismo se hizo hincapié en el "fracaso" de las recomendaciones del organismo durante la crisis del COVID-19, criticando los confinamientos prolongados y la falta de transparencia en la información inicial.

Desde el oficialismo se hizo hincapié en el "fracaso" de las recomendaciones del organismo durante la crisis del COVID-19, criticando los confinamientos prolongados y la falta de transparencia en la información inicial. Ahorro Fiscal: En el marco del plan de ajuste del gasto público, Quirno destacó que Argentina dejará de abonar las cuotas anuales de membresía, las cuales representaban una erogación de millones de dólares que el Gobierno considera "ineficiente".