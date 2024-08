No, no se trata de Sexto Sentido, ni de El Protector. Tampoco es Duro de Matar. La película con Bruce Willis que tiene Netflix no tuvo el reconocimiento que se merecía, pero con el paso del tiempo ha ido creciendo en su valoración al punto de estar entre las mejores del actor. Se trata de Lágrimas del Sol.

Esta película, que puede verse en Netflix, es del año 2003 y tiene a Bruce Willis y a Monica Bellucci entre los protagonistas.