Demi Moore se prepara para la partida de Bruce Willis

Sin embargo, Willis cuenta con el apoyo constante de su actual esposa, Emma Heming, y sus hijas, quienes permanecen a su lado brindándole amor y cuidados en este momento. Hace algunas semanas, su mujer compartió un sentido posteo en Instagram rememorando su aniversario de casados.

Emma Heming Willis on Instagram: "Today marks our 15th wedding anniversary! And today, I can make a choice. I can wallow in sorrow or I can celebrate it. I call this the "remarkable reframe." What I know is there is so much to celebrate. Our union and connection is probably stronger than ever. We have two bright, fun and healthy daughters. We have a family unit that is built on mutual respect and admiration. And simply, I just love and adore the man I married. I'm so proud of what we have and continue to create. So, happy crystal anniversary to us! #remarkablereframe #crystalanniversary"