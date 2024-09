►TE PUEDE INTERESAR: Netflix la rompe con esta película turca que es un exitazo

La historia sigue a Merve Kült, quien quería una vida libre, pero el destino tiene otros planes para ella y, ante la amenaza de ser desalojada, empieza un nuevo trabajo que le resulta bastante exigente.

Claro, que para Merve, nuestra protagonista, el ser ella misma, viene cargado de una historia para reír a carcajadas con las situaciones más inverosímiles como un romance con su jefe.

"Merve quería una vida libre, pero el destino tenía otros planes. Ante la amenaza de un desalojo, empieza un nuevo y exigente trabajo’", redacta la sinopsis de esta nueva cinta turca que promete dejarnos claro que nuestros planes y el destino, muchas veces toman caminos separados.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene esta serie india de 6 capítulos que es un éxito

Ahsen Erolu protagoniza Sé tu misma en el papel de Merve. A la par de la actriz turca, a quien reconocemos por Madre, Geranium y la serie de televisión, La agencia; está Ozan Dolunay, a quien hemos visto en Ciudad cruel e Iyi Günde Kötü Günde. Completando el reparto de Sé tú misma, están los actores Zuhal Olcay, Ferit Aktug y Arif Piskin.

Trailer de Sé tú misma

Embed - You Do You | Official Trailer | Netflix