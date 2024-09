netflix, series (5).jpg

De qué se trata Aguas Prohibidas, la serie de Netflix

Kaala Paani es el nombre original de esta serie de Netflix que estrenó hace menos de un mes en la plataforma. La sinopsis ya promete un drama que mantiene en vilo: "Cuando una misteriosa enfermedad desciende sobre las islas Andaman y Nicobar, una lucha desesperada por la supervivencia choca con una carrera para encontrar una cura".

Pero en esta pelea, los humanos no solamente deberán lidiar con sus problemas, sino también contra la naturaleza y aprender que salvarse va a depender de la tarea de todos y no de uno sola persona. Por la temática de la serie, es imposible no recordar lo que fue la pandemia de Covid y las reacciones que hubo ante esta enfermedad. Justamente esta conexión con la realidad es lo que hace que esta serie sea tan atractiva para ver.

Reparto de Aguas Prohibidas, la serie de Netflix

Arushi Sharma: Jyotsna Dey

Sukant Goel: Chiranjeevi "Chiru" Prabhu

Amey Wagh: Ketan Kamat

Chinmay Mandlekar: Dr. Shashi Mahajan

Radhika Mehrotra: Ritu Gagra

Vikas Kumar: Santosh Savla

Tráiler de Aguas Prohibidas, la serie de Netflix

Aguas prohibidas (2023) | Info Tráiler | Netflix

Dónde ver la serie Aguas prohibidas, según la zona geográfica